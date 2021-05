Vaccino Covid, in Lombardia somministrato il 90% delle dosi consegnate: adesso si preparara la fascia dei 50enni (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Regione ha recuperato sui ritardi dei primi mesi, quasi completa la fascia over 80, in corso le vaccinazioni dei 60-79enni Leggi su repubblica (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Regione ha recuperato sui ritardi dei primi mesi, quasi completa laover 80, in corso le vaccinazioni dei 60-79enni

ladyonorato : Invece, per i vaccinati, gli studi citati da Pregliasco parlano di un’immunità limitata a 7/8 mesi. Poi richiami ne… - HuffPostItalia : Un miliardo di dollari al mese. Il vaccino Covid è un affarone per Pfizer - Agenzia_Ansa : Calca e proteste all'hub vaccinale della Mostra d'Oltremare a Napoli dove migliaia di persone si sono ritrovate in… - Giagios2 : RT @gattotattoo: Tutto questo è inquietante, c'è la pistola che ti inietta il #DNA ma non solo, si evince che la follia umana prevede vacci… - Stefano0323 : @giangolz Reazioni avverse non sono semplice febbre. I dati sono stati prodotti dal governo inglese. Cmq il vaccino… -