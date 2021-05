Vaccino Covid, Gelmini: “Finiamo categorie protette entro due settimane” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Vaccino Covid, la ministra Mariastella Gelmini ha fornito alcuni aggiornamenti sulla campagna di somministrazione Procede a passo spedito la campagna vaccinale in Italia. Negli ultimi giorni, c’è stata una forte accelerata e l’obiettivo delle prossime settimane è quello di mantenere questa media e aumentare le dosi giornaliere somministrate. A tal proposito, è intervenuta poco fa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021), la ministra Mariastellaha fornito alcuni aggiornamenti sulla campagna di somministrazione Procede a passo spedito la campagna vaccinale in Italia. Negli ultimi giorni, c’è stata una forte accelerata e l’obiettivo delle prossimeè quello di mantenere questa media e aumentare le dosi giornaliere somministrate. A tal proposito, è intervenuta poco fa L'articolo proviene da Inews.it.

