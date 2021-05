Vaccino Covid, Floridia: “Ripartono le vaccinazioni per il personale scolastico, una buona notizia” (Di mercoledì 5 maggio 2021) La sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia, su Facebook, plaude al ritorno della vaccinazione per il personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 maggio 2021) La sottosegretaria all'Istruzione, Barbara, su Facebook, plaude al ritorno della vaccinazione per il. L'articolo .

ladyonorato : Invece, per i vaccinati, gli studi citati da Pregliasco parlano di un’immunità limitata a 7/8 mesi. Poi richiami ne… - HuffPostItalia : Un miliardo di dollari al mese. Il vaccino Covid è un affarone per Pfizer - Agenzia_Ansa : Calca e proteste all'hub vaccinale della Mostra d'Oltremare a Napoli dove migliaia di persone si sono ritrovate in… - AnnaRossar : Dr.ssa Silvana De Mari chiarezza sul COVID in 10 domande - Aemme6527 : #t?agad?al?a7 ho avuto COVID in forma grave il 20/1 polmonite bil. Ho finito la quarantena il 10/2. Ho 65 anni e d… -