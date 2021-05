Vaccino Covid, 500mila dosi al giorno? La realtà è un pochino diversa (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Raffaele Guarino Come da sempre accade in Italia, basta cambiare di poco la sintassi della frase e come per magia si plasma la realtà. Il caso del momento è l’obiettivo “centrato” delle 500mila dosi giornaliere somministrate, dichiarate dal generale Francesco Paolo Figliuolo a fine marzo in conferenza stampa. “Vaccini, raggiunto l’obiettivo delle 500mila dosi in un giorno” (Repubblica, 30 aprile); “Vaccinazioni, centrato il target delle 500mila dosi. Record in Lombardia, Piemonte e Veneto” (il Sole 24 ore, 30 aprile); “Vaccini, 500mila dosi al giorno: obbiettivo raggiunto. Possiamo continuare così” (Il giorno, 30 aprile); “Vaccini, Raggiunto il mezzo milione di dosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Raffaele Guarino Come da sempre accade in Italia, basta cambiare di poco la sintassi della frase e come per magia si plasma la. Il caso del momento è l’obiettivo “centrato” dellegiornaliere somministrate, dichiarate dal generale Francesco Paolo Figliuolo a fine marzo in conferenza stampa. “Vaccini, raggiunto l’obiettivo dellein un” (Repubblica, 30 aprile); “Vaccinazioni, centrato il target delle. Record in Lombardia, Piemonte e Veneto” (il Sole 24 ore, 30 aprile); “Vaccini,al: obbiettivo raggiunto. Possiamo continuare così” (Il, 30 aprile); “Vaccini, Raggiunto il mezzo milione di...

