Vaccino cinese Sinovac, “possibile efficacia contro varianti Covid” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Vaccino anti-Covid della cinese Sinovac, sul quale l’Agenzia europea del farmaco Ema ha annunciato l’avvio della procedura di revisione ciclica, è “un Vaccino convenzionale, che utilizza il virus intero inattivato, né più né meno di quello che facciamo tutti gli anni contro l’influenza”. E in questo meccanismo c’è un “potenziale vantaggio, già descritto su alcuni lavori scientifici”, che riguarda una possibile ‘marcia in più’ nei confronti delle mutazioni alle quali Sars-CoV-2 come tutti i virus va incontro. Lo ha evidenziato Roberto Cauda, direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3. L’esperto ricorda che la proteina Spike, l”uncino’ usato dal coronavirus pandemico per ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilanti-della, sul quale l’Agenzia europea del farmaco Ema ha annunciato l’avvio della procedura di revisione ciclica, è “unconvenzionale, che utilizza il virus intero inattivato, né più né meno di quello che facciamo tutti gli annil’influenza”. E in questo meccanismo c’è un “potenziale vantaggio, già descritto su alcuni lavori scientifici”, che riguarda una‘marcia in più’ nei confronti delle mutazioni alle quali Sars-CoV-2 come tutti i virus va in. Lo ha evidenziato Roberto Cauda, direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3. L’esperto ricorda che la proteina Spike, l”uncino’ usato dal coronavirus pandemico per ...

