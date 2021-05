Vaccino cinese, Cauda: 'Potrebbe essere efficace contro le varianti del Covid' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Crescono le , ma anche i . E quello cinese, Sinovac , Potrebbe essere efficace contro le mutazioni del . A indicarlo Roberto Cauda , direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Crescono le , ma anche i . E quello, Sinovac ,le mutazioni del . A indicarlo Roberto, direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive del ...

Avvenire_Nei : Sud America. Il paradosso cileno: 41% di vaccinati, eppure impennata di morti e contagi - umanesimo : @Gulaghista Il caso brasiliano dove gli ultra80enni non vengono più ricoverati grazie a vaccinazioni sia con un vac… - BobToney65 : RT @bisagnino: Thread by @bisagnino: “Il laboratorio biologico cinese a Wuhan è di proprietà di GlaxoSmithKline, che possiede Pfizer! Quell… - lifestyleblogit : Vaccino cinese Sinovac, 'possibile efficacia contro varianti Covid' - - galata_mf : RT @Yi_Benevolence: Tanto per non farvi capire con chi sta la Germania. Vaccini: EMA avvia l'esame del vaccino cinese di Sinovac. #tgcom24 -