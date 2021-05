Vaccino, 21,6 mln le dosi iniettate. Immune oltre un decimo degli italiani. Avanti Lombardia, Lazio e Campania (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 21.615.054 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’87,2 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 24.779.590 (15.669.810 Pfizer/BioNTech, 6.565.080 di AstraZeneca, 2.207.900 di Moderna e 336.800 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 6.522.822 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di Vaccino. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:11 di oggi. La somministrazione ha riguardato 12.279.282 donne e 9.335.772 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 6.387.653 over 80, 3.614.254 soggetti fragili o caregiver, 3.274.762 operatori sanitari, 901.482 unità di personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 21.615.054 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’87,2 per cento dellefinora consegnate, pari a 24.779.590 (15.669.810 Pfizer/BioNTech, 6.565.080 di AstraZeneca, 2.207.900 di Moderna e 336.800 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 6.522.822 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:11 di oggi. La somministrazione ha riguardato 12.279.282 donne e 9.335.772 uomini. Nel dettaglio, lesono state somministrate a 6.387.653 over 80, 3.614.254 soggetti fragili o caregiver, 3.274.762 operatori sanitari, 901.482 unità di personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in ...

