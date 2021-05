Vaccini | Stati Uniti favorevoli alla sospensione dei brevetti

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Svolta storica negli. L’amministrazione Biden ha fatto sapere di essere favorevoledeiper icontro il Covid-19, una mossa che consentirebbe a più aziende di produrre i diversi farmaci in circolazione. “Si tratta di una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie della pandemia invocano misure straordinarie”, ha spiegato in un comunicato Katherine Tai, rappresentante americana per il commercio, precisando che Washington partecipa “attivamente” ai negoziati in corso al World trade organization. “L’amministrazione crede fermamente alle protezioni della proprietà intellettuale ma per mettere fine a questa pandemia sostiene la revoca di certe protezioni per ianti Covid-19”, ha aggiunto ...