Vaccini, oggi il piano Figliuolo per le isole minori. Bassetti attacca: «Abbiamo perso di vista i soggetti deboli» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sul tavolo del commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, c'è un nuovo piano vaccinale, stavolta più specifico, che riguarderà le isole minori del Paese. Con la stagione estiva alle porte, la somministrazione di massa per tutti gli abitanti dai 18 anni in su sembra la soluzione più accreditata per consentire un turismo sicuro. Ed è stato proprio questo l'argomento di cui il commissario ha discusso insieme al governo e all'ANCIM, l'associazione che riunisce i Comuni delle isole minori. Da adesso il piano vaccinale potrebbe non avere più come unico scopo quello di privilegiare le fasce d'età a rischio ma anche quello di garantire vacanze, e attività economiche correlate, in sicurezza. «Lo faremo partendo da quelle isole che possono ...

lauraboldrini : Oggi nuovo vertice #WTO. I vaccini ancora scarseggiano. Non c'è più tempo da perdere. Sospendere i #brevetti come c… - GiovanniToti : Il 3 maggio in #Liguria abbiamo fatto 8873 vaccini, non 2900 come scrive @repubblica oggi. E la nostra media giorna… - meb : Una buona notizia: l’#Italia è arrivata a quota 500 mila vaccini! Una cifra che solo qualche mese fa sembrava impos… - blackbladeheart : RT @EleonoraCamilli: Ora va bene pensare al turismo ma ricordo che ci sono soggetti fragili che stanno aspettando il vaccino, per esempio c… -