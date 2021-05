Vaccini, nel Lazio ridotta incidenza ricoveri del 91% per gli over 80 (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'incidenza di ospedalizzazione per Covid-19 nelle persone vaccinate è stata confrontata con l'incidenza osservata in un "gruppo di controllo" costituito da persone non vaccinate. "Immunità di gregge obiettivo raggiungibile in tempi brevi" ha detto Zingaretti che annuncia: "Sabato farò il vaccino AstraZeneca" Leggi su rainews (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'di ospedalizzazione per Covid-19 nelle persone vaccinate è stata confrontata con l'osservata in un "gruppo di controllo" costituito da persone non vaccinate. "Immunità di gregge obiettivo raggiungibile in tempi brevi" ha detto Zingaretti che annuncia: "Sabato farò il vaccino AstraZeneca"

La7tv : #dimartedi Vaccini, le tesi del Prof. Paolo Bellavite (Università di Verona): 'Non abbiamo molte certezze tra la ve… - martaserafini : iniziano a vaccinare anche nel nord della #Siria. si comincia da Idlib, con il personale sanitario di due ospedali… - Agenzia_Ansa : L'annuncio dell'azienda farmaceutica americana Moderna: nel 2022 produrrà 3 miliardi di dosi di vaccino anti-corona… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Zingaretti, nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi. Se corriamo e andiamo avanti con l'arrivo dei vaccini #ANSA htt… - NazzarenoMi : RT @La7tv: #dimartedi Vaccini, le tesi del Prof. Paolo Bellavite (Università di Verona): 'Non abbiamo molte certezze tra la vera relazione… -