Vaccini, la raccomandazione del Ministero: "Seconda dosa Pfizer/Moderna dopo 42 giorni" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE' "raccomandabile" un prolungamento nella somministrazione della Seconda dose dei Vaccini a mRNA Pfizer-BioNtech e Moderna "nella sesta settimana dalla prima dose". Lo prevede la circolare del Ministero della Salute con cui si trasmette il parere del Cts in merito all'estensione dell'intervallo tra le due dosi dei Vaccini a mRNA. Il Cts rimarca che "rimane una quota significativa di soggetti non vaccinati che, per connotazioni anagrafiche o patologie concomitanti, sono a elevato rischio di sviluppare forme di COVID-19 gravi o fatali". Sulla scorta di ciò, il Cts raccomanda un prolungamento nella somministrazione della Seconda dose. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

