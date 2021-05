Vaccini | la campagna in Italia regione per regione E ora tocca agli over50

you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che a essere più avanti nella campagna vaccinale è il #Veneto con 91 p… - meb : Una buona notizia: l’#Italia è arrivata a quota 500 mila vaccini! Una cifra che solo qualche mese fa sembrava impos… - emergency_ong : #Milano #vaccini: EMERGENCY al fianco del Policlinico di Milano per la #campagnavaccinale con #infermieri e #medici… - numerodiec1 : Il dibattito sulla campagna vaccinale è quanto di più distaccato dalla realtà ci sia a sto mondo. Tanto tanto se si… - ForzaItaliaRM : RT @Antonio_Tajani: Oggi a #Vicenza ho avuto il piacere di visitare il punto #vaccini Berica. Ho incontrato medici, infermieri e volontari… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini campagna

il Resto del Carlino

La mappa deiin tempo reale mostra l'andamento delladi somministrazione regione per regione in Italia e anche nel resto del mondo. Guarda le mappe in tempo reale: Coronavirus - ......con la struttura commissariale si è deciso da oggi la ripresa della somministrazione deia tutto il personale scolastico anche in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico". La...AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Di Perri. «Per quello anglosvedese meglio i tre mesi». Le nuove indicazione in una circolare del Ministero della Salute anche per Pfizer e Moderna: «Precedenza ai sogget ...Nessun vaccino contro il Covid al momento può essere somministrato al di sotto dei 16 anni. Ma lo scenario cambierà presto. Mentre in Italia si valuta di tornare a utilizzare ...