Vaccini | la campagna in Italia regione per regione E ora tocca agli over50

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Molte hanno accelerato. Un esempio su tutti è la Lombardia che dopo stop iniziali e polemiche ha recuperato. Mentre alcune ora aprono ai nati danni Sessanta in poi. E saranno immunizzati di nuovo anche gli insegnanti

you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che a essere più avanti nella campagna vaccinale è il #Veneto con 91 p… - Agenzia_Ansa : 'Contiamo in due settimane di completare la vaccinazione delle categorie più fragili. La campagna prosegue spedita,… - meb : Una buona notizia: l’#Italia è arrivata a quota 500 mila vaccini! Una cifra che solo qualche mese fa sembrava impos… - maurizioacerbo : #vaccini Vittoria? dopo mesi di campagna #noprofitOnPandemic che noi di Rifondazione siamo stati tra i primi a lanc… - CarloZarcone : ?????? L'amministrazione #Biden sostiene la revoca delle tutele di proprietà intellettuale per i vaccini anti Covid-19… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini campagna

'Premesso ciò, del temasi sta parlando ormai da un po' di tempo e noi partecipiamo alla ... Noi comunque abbiamo iniziato a lavorare con l'Ausl per unadi sensibilizzazione e ......diversa da quelli approvati in Ue Considerando la capacità di approvvigionamento diche sta ...360 mila di Moderna arriveranno oggi nell'hub di Pratica di Mare - conviene ritarare la.... India e Sudafrica avevano chiesto ai grandi Paesi produttori delle fiale, Usa in testa, di rinunciare alla protezione dei brevetti. Ma prima ...La raccomandazione del Comitato tecnico scientifico: «Protezione alta già con la prima iniezione». Chi aveva prenotato la seconda dose la farà comunque nella data prevista ...