Vaccini in azienda, firmato il protocollo con Ats: tra le adesioni anche sindacati, Ance e Confindustria (Di mercoledì 5 maggio 2021) È stato sottoscritto il protocollo d'intesa provinciale tra l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo e le Parti sociali per l'estensione della campagna vaccinale anti-Covid19 alle aziende bergamasche. Al momento hanno aderito: Ance Bergamo, Ascom Confcommercio Bergamo, C.G.I.L. Bergamo, C.G.I.L. Valcamonica Sebino, C.I.S.L. Bergamo, C.N.A., Cassa Edile Bergamo, Coldiretti Bergamo, Compagnia delle Opere Bergamo, Confagricoltura Bergamo, Confai Bergamo, Confartigianato Imprese Bergamo, Confesercenti Bergamo, Confimi Apindustria Bergamo, Confindustria Bergamo, EA CPTA, Confcoperative Bergamo, E.BI.TE.N. Lombardia, EA Edilcassa Bergamo, F.A.I. Bergamo Autotrasporti, Ferderfarma Bergamo, Legacoop Lombardia, L.I.A. (Liberi Imprenditori Associati), Scuola edile Bergamo, UIL Bergamo, Unione Artigiani Confindustria Bergamo

