Vaccini funzionano contro le varianti Covid? Parla la virologa Ilaria Capua

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Lesono resistenti al vaccino? I nuovi ceppi del virus devono preoccupare? Sono più o meno questi gli interrogativi che ci si pone nel momento in cui la vaccinazione inizia a viaggiare più veloce. Ci vorranno ancora settimane e forse mesi affinché l'Italia arrivi ad un livello di immunizzati tra la popolazione tale da mettersi alle spalle quantomeno la parte più tangibile del problema, ossia morti, ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva. E dopo? Tanti scienziati dicono che non sarà comunque finita. Ma quanto il problema sarà della scienza nel monitoraggio della situazione e quanto dei cittadini nel quotidiano? Molto dipenderà dalle cosiddette. Il virus muta e muterà ancora e il rischio peggiore è che possano emergereresistenti al vaccino. È come se la struttura virale ...