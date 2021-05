Vaccini, da Bassetti stoccata a De Luca: “Campania pensi a fragili non alle isole” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Prima di vaccinare nelle isole, la Regione Campania avrebbe dovuto mettere in sicurezza tutti i pazienti fragili e tutti gli anziani”. Così l’infettivologo e coordinatore del tavolo dell’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali per l’appropriatezza dei ricoveri covid Matteo Bassetti oggi pomeriggio via fb critica la rotta intrapresa dalla Regione Campania per le isole ‘covid-free’. “Nessun ente locale dovrebbe derogare al principio base di vaccinare innanzitutto i soggetti deboli. E così la trovo una iniziativa profondamente ingiusta -sostiene Bassetti -. Autonomie pericolose, che danneggiano chi necessita del vaccino e non è ancora riuscito ad averlo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Prima di vaccinare nelle, la Regioneavrebbe dovuto mettere in sicurezza tutti i pazientie tutti gli anziani”. Così l’infettivologo e coordinatore del tavolo dell’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali per l’appropriatezza dei ricoveri covid Matteooggi pomeriggio via fb critica la rotta intrapresa dalla Regioneper le‘covid-free’. “Nessun ente locale dovrebbe derogare al principio base di vaccinare innanzitutto i soggetti deboli. E così la trovo una iniziativa profondamente ingiusta -sostiene-. Autonomie pericolose, che danneggiano chi necessita del vaccino e non è ancora riuscito ad averlo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

colricca : RT @valy_s: PANICO A #DIMARTEDI. Il prof. Bellavite distrugge la narrazione sui “vaccini #COVID19”: sono sperimentali, non sono chiari gli… - IacoTullio : RT @valy_s: PANICO A #DIMARTEDI. Il prof. Bellavite distrugge la narrazione sui “vaccini #COVID19”: sono sperimentali, non sono chiari gli… - EURybor : RT @valy_s: PANICO A #DIMARTEDI. Il prof. Bellavite distrugge la narrazione sui “vaccini #COVID19”: sono sperimentali, non sono chiari gli… - anteprima24 : ** #Vaccini, da Bassetti stoccata a De Luca: '#Campania pensi a fragili non alle isole' ** - alabardante : RT @valy_s: PANICO A #DIMARTEDI. Il prof. Bellavite distrugge la narrazione sui “vaccini #COVID19”: sono sperimentali, non sono chiari gli… -