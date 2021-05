Vaccini, appello del M5s a Draghi: “Si impegni in tutte le sedi per sospendere i brevetti. Dare seguito alla mozione già votata in Parlamento” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Liberalizzare la produzione dei Vaccini anti-Covid, sospendendo i brevetti e garantendo le consegne anche ai Paesi poveri, affinché la cura al coronavirus diventi “un diritto universale e non una merce”. Nei giorni in cui il consiglio generale del Wto è chiamato a discutere nuovamente della moratoria temporanea per i brevetti, inizialmente osteggiata da Stati Uniti, Regno Unito e anche dall’Unione europea, i capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 stelle – Davide Crippa e Ettore Licheri – hanno inviato una lettera a tutti i gruppi parlamentari per coinvolgerli in un appello unitario al presidente del Consiglio Mario Draghi. L’obiettivo è impegnarlo “su due iniziative urgenti” in tutte le sedi internazionali. “Da una parte chiediamo a Draghi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Liberalizzare la produzione deianti-Covid, sospendendo ie garantendo le consegne anche ai Paesi poveri, affinché la cura al coronavirus diventi “un diritto universale e non una merce”. Nei giorni in cui il consiglio generale del Wto è chiamato a discutere nuovamente della moratoria temporanea per i, inizialmente osteggiata da Stati Uniti, Regno Unito e anche dall’Unione europea, i capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 stelle – Davide Crippa e Ettore Licheri – hanno inviato una lettera a tutti i gruppi parlamentari per coinvolgerli in ununitario al presidente del Consiglio Mario. L’obiettivo è impegnarlo “su due iniziative urgenti” inleinternazionali. “Da una parte chiediamo adi ...

