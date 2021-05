(Di mercoledì 5 maggio 2021) Vaccino covid a? Meglio in studio dal pediatra. “Nessuna preclusione sulla vaccinazione anti-Covid ai bambini a, quando arriveranno iper usoco. Ma per le famiglie sarebbe più facile farle dal proprio pediatra. Si pensi solo al fatto che i minori vanno vaccinati in presenza dei genitori, per l’anamnesi e il consenso informato, e questo è piuttosto complesso da gestire negli istituti scolastici. Fare il vaccinoè una seria complicazione organizzativa”, ha spiegato all’Adnkronos Salute Paolo Biasci, presidente nazionale della Federazione italiana medici(Fimp). “I genitori – spiega ancora Biasci – devono essere necessariamente presenti all’atto vaccinale perché devono autorizzare, ricevere delle indicazioni, rispondere alle domande, ...

infoitsalute : Vaccini a scuola? Cosa dicono i pediatri: 'Complicato' - lifestyleblogit : Vaccini a scuola? Cosa dicono i pediatri: 'Complicato' - - zazoomblog : Covid Pregliasco: Sì ai vaccini a scuola fondamentale immunizzare i ragazzini - #Covid #Pregliasco: #vaccini… - italiaserait : Vaccini a scuola? Cosa dicono i pediatri: “Complicato” - fisco24_info : Vaccini a scuola? Cosa dicono i pediatri: 'Complicato': 'Serve la presenza dei genitori per anamnesi e consenso inf… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini scuola

... 'Intervenire subito altrimenti non si riparte' Attualità Coronavirus,dai 12 - 15 anni. Marino (Pfizer Italia): 'Entro fine maggio via libera dall'Ema' Attualità Covid Bari, la...Vaccino covid a? Meglio in studio dal pediatra. 'Nessuna preclusione sulla vaccinazione anti - Covid ai bambini a, quando arriveranno iper uso pediatrico. Ma per le famiglie sarebbe più facile farle dal proprio pediatra. Si pensi solo al fatto che i minori vanno vaccinati in presenza dei genitori, ...La Fda sta per autorizzare la somministrazione del vaccino Pfizer agli adolescenti, a partire dalla prossima settimana. E anche da noi si valuta una mossa analoga, appena arriveranno i risultati delle ...Casi di Covid in aumento, il Paese rafforza le operazioni di controllo ai confini per arginare la diffusione del virus.