Vaccini a insegnanti, l’annuncio di Bianchi in Aula: “Da oggi riprendono le somministrazioni per tutto il personale scolastico” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “In raccordo con la struttura commissariale si è deciso da oggi la ripresa della somministrazione dei Vaccini a tutto il personale scolastico”. Così rispondendo durante il Question time alla Camera, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi ha annunciato la ripartenza della campagna vaccinale per docenti e personale Ata. Una decisione presa, ha specificato, “anche in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico”. Anche il generale Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato la ripresa della campagna vaccinale, come scrive Orizzonte scuola: “Alla luce del positivo andamento della campagna vaccinale in favore dei cittadini appartenenti alle categorie prioritarie, sentito il ministero della Salute, si ritiene necessario parallelamente riprendere la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) “In raccordo con la struttura commissariale si è deciso dala ripresa della somministrazione deiil”. Così rispondendo durante il Question time alla Camera, il ministro dell’Istruzione, Patrizioha annunciato la ripartenza della campagna vaccinale per docenti eAta. Una decisione presa, ha specificato, “anche in vista dell’avvio del nuovo anno”. Anche il generale Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato la ripresa della campagna vaccinale, come scrive Orizzonte scuola: “Alla luce del positivo andamento della campagna vaccinale in favore dei cittadini appartenenti alle categorie prioritarie, sentito il ministero della Salute, si ritiene necessario parallelamente riprendere la ...

