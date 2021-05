Vaccini, 26 milioni di dosi in arrivo in estate con gli over 60 già immunizzati: ecco perché Figliuolo vuole ridare Astrazeneca ai giovani (Di mercoledì 5 maggio 2021) Prima era dedicato esclusivamente agli under 55, perché mancavano dati clinici completi sulle fasce più anziane. Poi la soglia è stata innalzata a 65 anni, c’è stato lo stop europeo necessario per fare accertamenti sulle trombosi rare e alla fine è scattata l’autorizzazione solo per gli over 60. Praticamente il contrario rispetto alla prima indicazione. Ma ora, per la quarta volta nel giro di pochi mesi, le regole sulla somministrazione del vaccino Astrazeneca rischiano di cambiare di nuovo. Andando a complicare una matassa già di per sé aggrovigliata, tra scarsa fiducia dei cittadini sul siero, comunicazione istituzionale praticamente assente e contenziosi dell’Ue con la casa farmaceutica per i ritardi nelle consegne. La novità arriva dal commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, secondo cui, stando alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Prima era dedicato esclusivamente agli under 55,mancavano dati clinici completi sulle fasce più anziane. Poi la soglia è stata innalzata a 65 anni, c’è stato lo stop europeo necessario per fare accertamenti sulle trombosi rare e alla fine è scattata l’autorizzazione solo per gli60. Praticamente il contrario rispetto alla prima indicazione. Ma ora, per la quarta volta nel giro di pochi mesi, le regole sulla somministrazione del vaccinorischiano di cambiare di nuovo. Andando a complicare una matassa già di per sé aggrovigliata, tra scarsa fiducia dei cittadini sul siero, comunicazione istituzionale praticamente assente e contenziosi dell’Ue con la casa farmaceutica per i ritardi nelle consegne. La novità arriva dal commissario all’emergenza Francesco Paolo, secondo cui, stando alle ...

