Vaccinazioni, il dato aggiornato della Regione Campania (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regione Campania ha comunicato i dati delle Vaccinazioni aggiornati alle ore 12 del 5 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.363.096 cittadini. Di questi 528.355 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.891.451?. In grafica tutti i dettagli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

