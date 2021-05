Vaccinazioni, a che punto siamo in Liguria (Di mercoledì 5 maggio 2021) La regione è prima nella classifica nazionale per dosi somministrate rispetto a quelle ricevute. Ancora indietro l'immunizzazione degli over 80. Partono la prossima settimana le prenotazioni per la fascia 55-59 anni Leggi su repubblica (Di mercoledì 5 maggio 2021) La regione è prima nella classifica nazionale per dosi somministrate rispetto a quelle ricevute. Ancora indietro l'immunizzazione degli over 80. Partono la prossima settimana le prenotazioni per la fascia 55-59 anni

lucianonobili : 'Guardando alla campagna di vaccinazioni e ad un PNRR completamente riscritto, se c'erano dubbi quando noi di… - RobertoBurioni : Sono mesi che sentite parlare di 'crescita esponenziale' dei contagi. E' bene cominciare a dire che con le vaccinaz… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Si comincia a vedere l’effetto delle vaccinazioni e dell’impegno di tutti. Non molliamo proprio ora… - Giagios2 : RT @gattotattoo: Tutto questo è inquietante, c'è la pistola che ti inietta il #DNA ma non solo, si evince che la follia umana prevede vacci… - simabastaroghi : RT @gattotattoo: Tutto questo è inquietante, c'è la pistola che ti inietta il #DNA ma non solo, si evince che la follia umana prevede vacci… -