Vaccinare i giovani | sì o no? Cosa dicono gli esperti

Vaccinare i più giovani contro il covid, è importante? E' possibile? E da quale età? Gli esperti sono più o meno tutti d'accordo nel dire che bisogna immunizzare anche i ragazzi. "Se Vaccinare contro il Covid nelle scuole da un punto di vista organizzativo trova concordi molti sul fatto che sia una strategia vincente, in ambito pediatrico è invece molto discussa la questione se sia indicato proprio fare il vaccino anti-Covid in questa fascia d'età. Se però è vero che non sembrano esserci sintomi molto severi in questa classe di popolazione, è anche vero che in una situazione come questa attuale lasciare una fascia d'età senza copertura fa sì che rappresenti un serbatoio potenziale di contagio. Dobbiamo ragionare in un'ottica evolutiva: andiamo verso una realtà in cui le varianti di Sars-CoV-2 aumentano e alcune ci ...

