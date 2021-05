Usa, Moderna raddoppia spazi per Centro produzione tecnologico (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’americana Moderna, fra le aziende sul mercato con un vaccino anti-Covid, pioniera sul fronte delle terapie e dei vaccini a mRna messaggero, annuncia l’espansione del Manufacturing Technology Center con sede a Norwood, in Massachusetts. Un ampliamento che prevede fino a oltre il raddoppio dello spazio, per trasformare la struttura in un Centro tecnologico industriale. L’espansione – informa Moderna in una nota – include l’aumento delle aree adibite a produzione e laboratorio da circa 300mila piedi quadrati (quasi 28mila metri quadri) a circa 650mila (oltre 60mila metri quadri), attraverso la ristrutturazione dello spazio esistente e l’acquisizione di un edificio di 240mila piedi quadrati (oltre 22mila metri quadri) situato nello stesso campus per l’ampliamento ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’americana, fra le aziende sul mercato con un vaccino anti-Covid, pioniera sul fronte delle terapie e dei vaccini a mRna messaggero, annuncia l’espansione del Manufacturing Technology Center con sede a Norwood, in Massachusetts. Un ampliamento che prevede fino a oltre il raddoppio delloo, per trasformare la struttura in unindustriale. L’espansione – informain una nota – include l’aumento delle aree adibite ae laboratorio da circa 300mila piedi quadrati (quasi 28mila metri quadri) a circa 650mila (oltre 60mila metri quadri), attraverso la ristrutturazione delloo esistente e l’acquisizione di un edificio di 240mila piedi quadrati (oltre 22mila metri quadri) situato nello stesso campus per l’ampliamento ...

