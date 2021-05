Usa, Facebook conferma il bando per Donald Trump dalla piattaforma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Consiglio di sorveglianza di Facebook ha deciso di non riammettere l ex presidente Usa, Donald Trump, sulla propria piattaforma. L ex presidente Usa stato bloccato da Facebook dopo l assalto a ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Consiglio di sorveglianza diha deciso di non riammettere l ex presidente Usa,, sulla propria. L ex presidente Usa stato bloccato dadopo l assalto a ...

