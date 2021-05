Usa | Calderoli | ‘pensiamo a donne trucidate come a Bologna non a bacio Biancaneve’

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Sto diventando ripetitivo e lo sarò fino a quando la strage dinon si fermerà. Due settimane fa ero addolorato e sconvolto dal tragico delitto di una ragazza romena di 32 anni, sgozzata ad Aosta, da un assassino che aveva una lunga serie di reati sessuali alle spalle. Oggi sono sconvolto dalla terribile fine di Emma, la 31enne studentessa originaria della Camerun uccisa e dilaniata con una mannaia e poi gettata una volta fatta a pezzi in un cassonetto, da un assassino che si è poi tolto la vita. Ripeto, tagliata a pezzi e gettata in un cassonetto. Questi non sono libri gialli truculenti, queste sono vite, persone. Passiamo le giornate a indignarci per battute magari discutibili di un comico o per ilnon consenziente del Principe a Biancaneve, nella celebre favola, e poi le ragazze della porta accanto vengono ...

Cosa diranno gli? Cosa dirà la Nato? E la Russia? E la Cina? Insomma, tira brutta aria, in ... E Roberto" che creò un incidente diplomatico internazionale con le sue parole contro 'i ...un gioco di parole il deputato dem Filippo Sensi che su Twitter scrive: "Yes We Zan". In ... totale condanna per questa violenza vergognosa - dichiara l'esponente della Lega, Roberto, ...Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Sto diventando ripetitivo e lo sarò fino a quando la strage di donne non si fermerà. Due settimane fa ero addolorato e sconvolto dal tragico delitto di una ragazza romena d ...Cari Italians, molti italiani, pur doverosamente antipopulisti, mondialisti e aperti al diverso, non capiscono l'offesa arrecata alla dignità nazionale cinese dalle pagliacciate di Jerry Scotti e di M ...