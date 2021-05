Urgente appello per Chiara Amirante | c’è bisogno di preghiera

(Di mercoledì 5 maggio 2021) C’è un’incessante richiesta diper la situazione di salute di, fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti. Il messaggio arriva da Don Davide Banzato, sacerdote scrittore e conduttore televisivo molto attivo nel sociale e soprattutto molto legato a, anche per via del ruolo di assistente spirituale dell’associazione internazionale Nuovi Orizzonti fondata da. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

identitagolose : @PinoCuttaia che resiste e ha voglia di ripartire. Il suo appello: «È urgente il riordinamento dei codici Ateco!» C… - dedaIux : Appello urgente dall’India. - OrnyOnirica : Riforma dello spettacolo: a che punto siamo? - GiordanoMEI : Coordinamento Indies: dopo appello di Fedez, chiediamo incontro urgente con Mic, Rai e Sindacati – MEI – Meeting de… - MEI_Meeting : Coordinamento Indies: dopo appello di Fedez, chiediamo incontro urgente con Mic, Rai e Sindacati – MEI – Meeting de… -

Ultime Notizie dalla rete : Urgente appello

Quotidiano Sanità

... insormontabile si era rivelato il rifiuto dell'anonima madre di rispondere all'di una ... compare come una figura attuale anche per la figlia Daniela: un imprevisto inimmaginabile eha ...Ecco cosa dice l'. LA LETTERA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GALLERIE D'ARTE MODERNA E ... ci rivolgiamo nuovamente a Lei ritenendo doveroso e, nel rispetto degli associati e di tutta la ...Due chilometri e 200 metri di consolare, fra Mary Mount e Porta Pia sotto accusa dopo la morte di Elena Baruti. Raffica di lutti negli ultimi tredici anni. La presidente Del Bello: «Serve una modifica ...Non si fermano le proteste relative al progetto sul fosso Poveromo. A intervenire, in questo caso, è la Federazione dei Verdi di Massa Carrara attraverso una lettera appello firmata da tutte le associ ...