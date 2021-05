Urge un cambio di rotta nella scuola. Lettera (Di mercoledì 5 maggio 2021) Inviata da Stefania Conte, docente di sostegno alla primaria -In questi ultimi giorni aspetto di conoscere con trepidazione quali saranno le novità da attuare nella scuola per renderla finalmente adeguata a quelle che sono le vere esigenze dei bambini e delle famiglie. Cosa si sta preparando per settembre per evitare la catastrofe a cui la pandemia ha purtroppo sottoposto una scuola già così tanto fragile? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 maggio 2021) Inviata da Stefania Conte, docente di sostegno alla primaria -In questi ultimi giorni aspetto di conoscere con trepidazione quali saranno le novità da attuareper renderla finalmente adeguata a quelle che sono le vere esigenze dei bambini e delle famiglie. Cosa si sta preparando per settembre per evitare la catastrofe a cui la pandemia ha purtroppo sottoposto unagià così tanto fragile? L'articolo .

acmrougeetnoir : @FeliceRaimondo Elliott non ha interesse nel migliorare sportivamente questa squadra. Urge un netto cambio di direz… - silviaaaaa28 : @LaTeVilisione Dai, sei in ritardo, la minchiata ce l'hanno già propinata i tuoi soci della setta. Rimediando discr… - Mar21934991 : RT @Elion27640060: Ricardo urge un cambio - Elion27640060 : Ricardo urge un cambio - ValerioSchembri : @NonSoloJuve Si ma urge cambio in panchina, ieri si è evidenziato ancora una volta l'inadeguatezza a saper motivare… -