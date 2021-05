Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa contro Armando: “Basta! Vuoi che dica quello che so?” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 oggi 5 maggio Maria De Filippi ha perso la pazienza con Armando Incarnato, “reo” di aver baciato una dama (Patty) e di averle intimato di non dire nulla alla redazione. Tuttavia il cavaliere si è infuriato ed ha smentito categoricamente la versione dei fatti di Patty accusandola di prendersi troppa confidenza. A quel punto la conduttrice ha replicato: “Se stai con una donna quattro ore in camera d’albergo la confidenza l’hai data tu, no?”. “Dobbiamo vedere se è vero che è entrata..”, ha commentato lui. “Vi siete baciati sul corridoio?”, ha chiesto Maria sarcastica. “Ma chi se l’è baciata ‘sta femmina”, ha replicato lui. A quel punto Maria è andata su tutte le furie: “Armando basta, uno fa un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nella puntata diandata in onda su Canale 5 oggi 5 maggioDeha perso la pazienza conIncarnato, “reo” di aver baciato una dama (Patty) e di averle intimato di non dire nulla alla redazione. Tuttavia il cavaliere si è infuriato ed ha smentito categoricamente la versione dei fatti di Patty accusandola di prendersi troppa confidenza. A quel punto la conduttrice ha replicato: “Se stai con una donna quattro ore in camera d’albergo la confidenza l’hai data tu, no?”. “Dobbiamo vedere se è vero che è entrata..”, ha commentato lui. “Vi siete baciati sul corridoio?”, ha chiestosarcastica. “Ma chi se l’è baciata ‘sta femmina”, ha replicato lui. A quel puntoè andata su tutte le furie: “basta, uno fa un ...

virginiaraggi : In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quo… - guerini_lorenzo : Verranno altri anniversari a segnare la storia gloriosa dell’@Esercito ma ciò che resterà immutato è l’affetto e la… - Viminale : Auguri @Esercito per i 160 anni dalla fondazione! Grazie alle donne e agli uomini per il contributo fondamentale al… - blauseite : RT @rammsya: gli uomini non vorranno mai VERAMENTE la liberazione delle donne dal patriarcato perché li porterebbe inevitabilmente a perder… - louisScolours : RT @felpaatoo: FEMMINISMO NON SIGNIFICA CHE LE DONNE SONO SUPERIORI!! significa che le DONNE devono avere gli STESSI DIRITTI, civili, econ… -