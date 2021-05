Uomini e Donne, Maria De Filippi esplode in diretta e urla: “Armando dillo che sei un cretino! L’hai baciata, smettila di trattare così le donne, basta con le palle”, mai vista così (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo un periodo di assenza, a Uomini e donne è tornato Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano è stato assente per un paio di registrazioni e, secondo le anticipazioni, oggi ci saranno dei veri colpi di scena. Per Armando entreno tre donne con le quali lui si sta sentendo. Patty racconta del bacio e delle tante … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo un periodo di assenza, aè tornatoIncarnato. Il cavaliere napoletano è stato assente per un paio di registrazioni e, secondo le anticipazioni, oggi ci saranno dei veri colpi di scena. Perentreno trecon le quali lui si sta sentendo. Patty racconta del bacio e delle tante … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

