United, Bailly: “A Roma per vincere di nuovo, mentalità che ci serve per arrivare in finale” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Domani la Roma ospiterà il Manchester United all’Olimpico per la semifinale di ritorno della Champions League 2020/2021, e dopo il pesante 6-2 subito all’Old Trafford ai giallorossi servirà un miracolo. Per i Red Devils, invece, è tutto in discesa. “È stata una buona prestazione quella all’Old Trafford. Siamo partiti non male, ma poi loro hanno fatto due gol. Dopo di che, nel secondo tempo, siamo tornati forti, abbiamo vinto la partita ed è stata una bella vittoria”. Queste le parole di Eric Bailly, difensore del Manchester United e della nazionale ivoriana, alla vigilia della semifinale. “Non è facile segnar sei gol alla Roma, è un passo molto importante per la finale, ma è solo un passo. Adesso siamo concentrati per la seconda partita in Italia e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Domani laospiterà il Manchesterall’Olimpico per la semidi ritorno della Champions League 2020/2021, e dopo il pesante 6-2 subito all’Old Trafford ai giallorossi servirà un miracolo. Per i Red Devils, invece, è tutto in discesa. “È stata una buona prestazione quella all’Old Trafford. Siamo partiti non male, ma poi loro hanno fatto due gol. Dopo di che, nel secondo tempo, siamo tornati forti, abbiamo vinto la partita ed è stata una bella vittoria”. Queste le parole di Eric, difensore del Manchestere della nazionale ivoriana, alla vigilia della semi. “Non è facile segnar sei gol alla, è un passo molto importante per la, ma è solo un passo. Adesso siamo concentrati per la seconda partita in Italia e ...

