Una Vita, scambio di persona: morto da anni, ma il gemello si fingeva lui (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una Vita si rende protagonista di una situazione surreale, una morte, uno scambio e tantissime polemiche. Andiamo a scoprire cosa è realmente successo. Una VitaLa soap opera torna puntuale anche questo pomeriggio, 5 maggio 2021, su Canale 5 nella fascia post pranzo. Andiamo dunque a leggere le anticipazioni di quello che ci troveremo poi di fronte. Santiago è alla ricerca della fiducia della moglie che ha perso ormai da tempo. Sta cercando di dare uno spunto maggiormente interessante per far credere a tutti di lui. Marcia vedrà dunque i biglietti per Cuba che indicheranno la fuga da Acacias. LEGGI ANCHE >>> Lutto nella soap Santiago in questo momento ha fatto però male i suoi calcoli, perché stavolta la donna non si fa fregare dalla sua scelta visto che vuole vederci chiaro su cosa hanno in mente i due.

