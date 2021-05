Una Vita, l'addio degli attori e il finale riservato a ciascun personaggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Cala il sipario sulla soap opera Una Vita che per oltre un lustro ha arricchito i pomeriggi degli spettatori spagnoli. Martedì 4 maggio è stato svelato il destino di ciascun personaggio, inoltre, sono arrivate le parole di addio da parte di alcuni attori tanto amati della soap. L'addio di Rosina e Ramon a Una Vita Sandra Marchena, ossia l'interprete di Rosina, ha salutato tutti gli spettatori di Una Vita dicendosi sorpresa, perché dal 5 maggio non saranno più in onda. L'attrice si è detta grata per tutto ciò che ha vissuto ed ha ringraziato gli spettatori e i fan club della soap iberica che hanno supportato l'intera serie e il lavoro suo e dei colleghi. Juanma Navas, ovvero l'interprete di Ramon Palacios, ha rilasciato parole ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Cala il sipario sulla soap opera Unache per oltre un lustro ha arricchito i pomeriggispettatori spagnoli. Martedì 4 maggio è stato svelato il destino di, inoltre, sono arrivate le parole dida parte di alcunitanto amati della soap. L'di Rosina e Ramon a UnaSandra Marchena, ossia l'interprete di Rosina, ha salutato tutti gli spettatori di Unadicendosi sorpresa, perché dal 5 maggio non saranno più in onda. L'attrice si è detta grata per tutto ciò che ha vissuto ed ha ringraziato gli spettatori e i fan club della soap iberica che hanno supportato l'intera serie e il lavoro suo e dei colleghi. Juanma Navas, ovvero l'interprete di Ramon Palacios, ha rilasciato parole ...

elenabonetti : Non si può morire così, è inaccettabile. La giovane vita di #LuanaDorazio, 22 anni, è stata spezzata dal lavoro. Un… - CottarelliCPI : I sindacati oggi hanno proposto di abbandonare l'adeguamento automatico delle condizioni pensionistiche alla speran… - MassimGiannini : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, ha perso la vita per lavorare. Con lei muore una civiltà - girasol44247939 : RT @Almalibregalgos: 'Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce...'(Ultimo) Come una stella l' amore della sua famigli… - LaLestofante : RT @NetflixIT: Scrivi qui il FILM che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. Ma anche di più. -