Una Vita anticipazioni: URSULA e le lettere dall’aldilà, cosa scriverà ad Agustina? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non sarà soltanto Genoveva Salmeron (Clara Garrido) a ricevere una lettera dalla defunta URSULA Dicenta (Montse Alcoverro) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Una delle strane missive “spedite dall’aldilà” sarà infatti indirizzata alla domestica Agustina (Pilar Barrera). Scopriamo insieme il contenuto della stessa… Leggi anche: Una Vita, anticipazioni spagnole: il finale della soap (ed ecco chi sarà ucciso)! Una Vita, news: Agustina spaventata dalla lettera di URSULA Le anticipazioni indicano che Agustina apprenderà della morte di URSULA in un secondo momento, ciò perché nel periodo del suo assassinio sarà assente dal quartiere di Acacias per assistere una parente lontana. ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non sarà soltanto Genoveva Salmeron (Clara Garrido) a ricevere una lettera dalla defuntaDicenta (Montse Alcoverro) nelle prossime puntate italiane di Una. Una delle strane missive “spedite” sarà infatti indirizzata alla domestica(Pilar Barrera). Scopriamo insieme il contenuto della stessa… Leggi anche: Unaspagnole: il finale della soap (ed ecco chi sarà ucciso)! Una, news:spaventata dalla lettera diLeindicano cheapprenderà della morte diin un secondo momento, ciò perché nel periodo del suo assassinio sarà assente dal quartiere di Acacias per assistere una parente lontana. ...

