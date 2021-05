Una Vita, anticipazioni spagnole: Cayetana torna dal regno dei morti (VIDEO) (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il finale di Una Vita, andato in onda martedì 4 maggio in Spagna, ha riservato un sacco di colpi di scena ai suoi spettatori. Tra circa un anno anche in Italia sarà possibile assistere al clamoroso ritorno di Cayetana dal regno dei morti! Si scoprirà che la donna è in combutta con la figlia di Genoveva, la quale avrà un finale piuttosto drammatico e sanguinoso. Sul punto di morte, la Salmeron avrà modo di chiarirsi con Felipe, ma per lei non ci sarà alcun lieto fine. anticipazioni spagnole Una Vita, la morte di Genoveva Colei che sembrava morta, distrutta dalle fiamme del fuoco, in realtà è viva. La grande e inattesa verità spunterà fuori in seguito alla morte di Genoveva Salmeron. Credendo di essere ormai fuori pericolo dalla perfidia del marito Aurelio, l'ignara ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il finale di Una, andato in onda martedì 4 maggio in Spagna, ha riservato un sacco di colpi di scena ai suoi spettatori. Tra circa un anno anche in Italia sarà possibile assistere al clamoroso ritorno didaldei! Si scoprirà che la donna è in combutta con la figlia di Genoveva, la quale avrà un finale piuttosto drammatico e sanguinoso. Sul punto di morte, la Salmeron avrà modo di chiarirsi con Felipe, ma per lei non ci sarà alcun lieto fine.Una, la morte di Genoveva Colei che sembrava morta, distrutta dalle fiamme del fuoco, in realtà è viva. La grande e inattesa verità spunterà fuori in seguito alla morte di Genoveva Salmeron. Credendo di essere ormai fuori pericolo dalla perfidia del marito Aurelio, l'ignara ...

