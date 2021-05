Una vita: anticipazioni ed eventi inaspettati nel finale di stagione (Di mercoledì 5 maggio 2021) In Spagna è andato in onda, dopo sei anni di attività, l’ultimo episodio della telenovela “Una vita”. Pronti a scoprire le anticipazioni? Nella giornata di ieri, in Spagna, è andata in onda l’ultimo episodio – numero 1483 – della telenovela “Una vita“, una conclusione inaspettata dopo circa sei anni di attività. Pronti a scoprire le anticipazioni del finale di stagione? Spoiler Uno degli eventi più importanti da segnalare nell’ultimo episodio è sicuramente la morte di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Oltre a subire un avvelenamento da parte della figlia Gabriela (Lydia Pavon), è stata uccisa dal marito, Aurelio Quesada (Carlos De Austria), con un colpo di pistola alla pancia. Quest’ultimo, a sua volta, è stato ucciso dal maggiordomo Marcelo (Patxi ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 maggio 2021) In Spagna è andato in onda, dopo sei anni di attività, l’ultimo episodio della telenovela “Una”. Pronti a scoprire le? Nella giornata di ieri, in Spagna, è andata in onda l’ultimo episodio – numero 1483 – della telenovela “Una“, una conclusione inaspettata dopo circa sei anni di attività. Pronti a scoprire ledeldi? Spoiler Uno deglipiù importanti da segnalare nell’ultimo episodio è sicuramente la morte di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Oltre a subire un avvelenamento da parte della figlia Gabriela (Lydia Pavon), è stata uccisa dal marito, Aurelio Quesada (Carlos De Austria), con un colpo di pistola alla pancia. Quest’ultimo, a sua volta, è stato ucciso dal maggiordomo Marcelo (Patxi ...

elenabonetti : Non si può morire così, è inaccettabile. La giovane vita di #LuanaDorazio, 22 anni, è stata spezzata dal lavoro. Un… - CottarelliCPI : I sindacati oggi hanno proposto di abbandonare l'adeguamento automatico delle condizioni pensionistiche alla speran… - MassimGiannini : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, ha perso la vita per lavorare. Con lei muore una civiltà - camillabenedet3 : @Ariachetira Il PD ha riportato la schiavitù in Italia. Permesso false partite Iva, stipendi da fame, il disprezzo… - massimo60727308 : RT @NetflixIT: Scrivi qui il FILM che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. Ma anche di più. -