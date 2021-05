Una Vita, anticipazioni 6 maggio: Emilio scopre Margarita e lei commette un madornale errore (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una Vita, anticipazioni 6 maggio: imperdibile puntata anche quella di domani per le fan della telenovela spagnola. A Casa Dominguez accadrà qualcosa di eclatante. Una Vita, anticipazioni 6 maggio: Emilio vede Margarita avvelenare Bellita e la finta amica della cantante commette un errore che le costerà caro Shock per Emilio ma anche per Margarita. Il Pasamar scopre casualmente l’amica della madre della fidanzata versarle qualcosa nel tè. Lei tenta di giustificarsi, poi fugge, ma lascia la borsa con la fialetta di veleno su una sedia dei Dominiguez. Tra pochi giorni vedremo la donna venire arrestata. Ma perché ha agito in quel modo? anticipazioni ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una: imperdibile puntata anche quella di domani per le fan della telenovela spagnola. A Casa Dominguez accadrà qualcosa di eclatante. Unavedeavvelenare Bellita e la finta amica della cantanteunche le costerà caro Shock perma anche per. Il Pasamarcasualmente l’amica della madre della fidanzata versarle qualcosa nel tè. Lei tenta di giustificarsi, poi fugge, ma lascia la borsa con la fialetta di veleno su una sedia dei Dominiguez. Tra pochi giorni vedremo la donna venire arrestata. Ma perché ha agito in quel modo?...

elenabonetti : Non si può morire così, è inaccettabile. La giovane vita di #LuanaDorazio, 22 anni, è stata spezzata dal lavoro. Un… - CottarelliCPI : I sindacati oggi hanno proposto di abbandonare l'adeguamento automatico delle condizioni pensionistiche alla speran… - MassimGiannini : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, ha perso la vita per lavorare. Con lei muore una civiltà - Pscavino : RT @GiampaoloGalli: Che schifo- urlano i sessantottini di ritorno- #PatrizioBianchi vuole una scuola che serva per la vita e prepari anche… - VivianaP1511 : RT @ombrysan: 'LEGGE': provvedimento volto a REGOLARE la vita di TUTTI i cittadini di uno Stato; se solo una piccola parte di essi ne trae… -