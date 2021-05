Una ricerca ha rivelato che la Middleton ha indossato in continuazione tredici look negli anni risparmiando e riciclando anche capi low cost. (Di mercoledì 5 maggio 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Prendiamo i suoi stivali preferiti del marchio Penelope Chilvers da 475 sterline. Kate Middleton li ama cosi tanto che non solo li porta da diciassette anni, ma nel tempo è come se avesse rateizzato la spesa a 27 sterline all’anno. Femail, la colonna al femminile del Daily Mail, ha fatto i conti in tasca alla duchessa di Cambridge scoprendo che è davvero una royal rigorosa e per niente spendacciona. Ha preso in esame tredici look che ha indossato in continuazione ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 maggio 2021) I royaldel 2021 guarda le foto Prendiamo i suoi stivali preferiti del marchio Penelope Chilvers da 475 sterline. Kateli ama cosi tanto che non solo li porta da diciassette, ma nel tempo è come se avesse rateizzato la spesa a 27 sterline all’anno. Femail, la colonna al femminile del Daily Mail, ha fatto i conti in tasca alla duchessa di Cambridge scoprendo che è davvero una royal rigorosa e per niente spendacciona. Ha preso in esameche hain...

fattoquotidiano : Crisanti indagato, 40 scienziati scrivono una lettera in sua difesa: “Pericoloso precedente contro la libertà della… - SaveChildrenIT : Non ci possiamo abituare morte e sofferenza delle persone. Il #Mediterraneo centrale si conferma ancora una volta t… - UNHCRItalia : Finora nel 2021 almeno 500 persone hanno perso la vita lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Questa tragica pe… - AIRC_it : Circa una donna su tre è colpita da un tumore nel corso della vita, ma diagnosi precoce e terapie fanno sì che oggi… - ginovanta : @biscottoverde C'è della pazzia in tutto questo, nonché un'organizzazione e una ricerca della madonna lol; ormai qu… -