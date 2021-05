Una prima specie di insetti potrà essere venduta come alimento anche in Europa (Di mercoledì 5 maggio 2021) I vermi gialli della farina (Foto: Thierry Zoccolan/Getty Images)La larva del verme giallo della farina è il primo insetto commestibile a poter essere commercializzato in tutti i paesi dell’Unione europea. È la prima volta che il Comitato permanente su piante, animali, alimenti e mangimi (Scopaff), che riunisce i rappresentanti degli stati membri ed è presieduto da un esponente della Commissione, approva la vendita di insetti a uso alimentare. La decisione è arrivata dopo quattro mesi dal via libera dato ai vermi della farina da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Secondo l’Efsa, sia come insetto intero essiccato sia sotto forma di farina, la larva del verme giallo (nome scientifico: Tenebrio molitor) è sicuro per l’uso alimentare, pur potendo presentare alcune problematiche allergeniche, ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) I vermi gialli della farina (Foto: Thierry Zoccolan/Getty Images)La larva del verme giallo della farina è il primo insetto commestibile a potercommercializzato in tutti i paesi dell’Unione europea. È lavolta che il Comitato permanente su piante, animali, alimenti e mangimi (Scopaff), che riunisce i rappresentanti degli stati membri ed è presieduto da un esponente della Commissione, approva la vendita dia uso alimentare. La decisione è arrivata dopo quattro mesi dal via libera dato ai vermi della farina da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Secondo l’Efsa, siainsetto intero essiccato sia sotto forma di farina, la larva del verme giallo (nome scientifico: Tenebrio molitor) è sicuro per l’uso alimentare, pur potendo presentare alcune problematiche allergeniche, ...

Fedez : Grillo ha detto cose terribili ed aberranti, non esiste giustificazione. Ma esiste una lista di temi a cui devo dar… - VioBebe : La prima “manina & pugnetto” non si scorda mai ?????????? Mi rivedo nei gesti e negli occhi di Domenico, al suo primo ap… - MARCOCARTA85 : Il mio nuovo singolo si intitola #MalaSuerte e uscirà il 7 Maggio! Questa è una delle tante piccole sorprese e… - yoinran : @agenshinplayer yeah same prima avevo una fase zhongli x childe ma ora non è più come prima, più che altro mi sto c… - UrboG : RT @GiovaAlbanese: Il calcio è cambiato. Si ragiona prima sull'immagine, poi sul contenuto. #Mourinho la spunta su #Sarri (forse più funzio… -