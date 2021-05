Una legge che difenda le libertà è doverosa, a condizione però che non ne offenda altre (Di mercoledì 5 maggio 2021) Al direttore - Undicesimo comandamento: non avrai altra politica al di fuori dello spettacolo. Michele Magno Dodicesimo comandamento: se sei un uomo di spettacolo, oggi, e hai successo capirai presto che dovendo scegliere tra il televoto e il voto non potrai che scegliere sempre il primo. Al direttore - Solo per precisare che nel rapporto dell’Ufficio studi che avete commentato nell’editoriale di ieri non sono presenti informazioni o dati derivanti da “rilevazioni Confcommercio”. I contenuti provengono esclusivamente da nostre elaborazioni su dati ufficiali di fonte Istat (rispettandone le quantificazioni settorialmente aggregate). Come è ovvio, l’Istat include tanto nel valore aggiunto per branca quanto nelle unità standard di lavoro, la produzione e gli occupati eventualmente generati dal commercio elettronico – gestito da giganti come da nani. Tali grandezze, quindi, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Al direttore - Undicesimo comandamento: non avrai altra politica al di fuori dello spettacolo. Michele Magno Dodicesimo comandamento: se sei un uomo di spettacolo, oggi, e hai successo capirai presto che dovendo scegliere tra il televoto e il voto non potrai che scegliere sempre il primo. Al direttore - Solo per precisare che nel rapporto dell’Ufficio studi che avete commentato nell’editoriale di ieri non sono presenti informazioni o dati derivanti da “rilevazioni Confcommercio”. I contenuti provengono esclusivamente da nostre elaborazioni su dati ufficiali di fonte Istat (rispettandone le quantificazioni settorialmente aggregate). Come è ovvio, l’Istat include tanto nel valore aggiunto per branca quanto nelle unità standard di lavoro, la produzione e gli occupati eventualmente generati dal commercio elettronico – gestito da giganti come da nani. Tali grandezze, quindi, ...

vladiluxuria : Oggi il quotidiano Libero ha pubblicato una mia intervista raccolta in realtà tre giorni fa (prima della polemiche… - matteosalvinimi : Abbiamo annunciato in Senato la presentazione di un disegno di Legge per una commissione di inchiesta sul PIANO PAN… - LegaSalvini : ++ LE FEMMINISTE SI SPACCANO SUL DDL ZAN. IL MOTIVO? L’ESTENSIONE DELLA LEGGE AI REATI DI MISOGINIA E DISABILITÀ: '… - salvatoredim : RT @Curini: 'Il #ddlZan smontato pezzo per pezzo da una prospettiva libertaria: ecco perché sarebbe una legge pericolosa' da leggere, rileg… - angelo25771504 : @simabastaroghi serie C abbiano dettato legge in serie A? Una situazione che ricorda Di Bella, ma a ruoli invertit… -