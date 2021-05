Un mese ricoverato al San Giuliano di Giugliano per Covid: “i medici mi hanno salvato la vita, non volevo morire” (Di mercoledì 5 maggio 2021) E’ stato circa un mese ricoverato al San Giuliano di Giugliano per Covid. Nel giro di pochi giorni la scoperta del contagio, la febbre, il ricovero in gravi condizioni. Dopo un periodo in barella, il reparto, dove Gaspare dice di ha trovato medici come angeli che gli hanno salvato la vita. Gaspare è stato ad L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) E’ stato circa unal Sandiper. Nel giro di pochi giorni la scoperta del contagio, la febbre, il ricovero in gravi condizioni. Dopo un periodo in barella, il reparto, dove Gaspare dice di ha trovatocome angeli che glila. Gaspare è stato ad L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

gazzettamantova : Mantova, muore per il Covid a 67 anni l’impresario funebre Gusberti Un mese e mezzo fa era stato ricoverato all’osp… - RinaldiPaolo2 : @gustinicchi Ma chi lo vuole condannare per l'eta' che tiene (vicino agli 85 anni), sfugge alle udienze per fingers… - vatenacttencass : @merlinoontheweb @Aelois_ @RobertaPaliotti @DrMCecconi si,uno strano ospedale dove non riescono a curare Berlusconi… - EmilioBerettaF1 : E' UN MESE CHE NON SI HANNO NOTIZIE..DICONO CHE SIA RICOVERATO AL SAN RAFFAELE...MAGARI E' GIA' M.... - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @RIndrio @amatorosalia1 @marinapiva67 @AerariumL 15/preferendo passare il suo tempo lontano dal se… -