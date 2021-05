Un Medico in famiglia, che fine ha fatto Maria Martini? | Da non credere (Di mercoledì 5 maggio 2021) Uno dei grandi protagonisti di Un Medico in famiglia è sicuramente Maria Martini Margot Sikabonyi, ma da un po’ ne sentiamo parlare poco. Che fine ha fatto la ragazza? Maria MartiniMargot Sikabonyi, attrice che interpretava Maria Martini, è nata come Laura Marguerite Sikabonyi a Roma il 16 dicembre del 1982 da padre ungherese e mamma del Canada. Nella capitale ha frequentato l’American Overseas School of Rome dove ha conseguito la maturità. Nel 2000 poi è andata a studiare recitazione a Parigi presso la Cours Simon. Inoltre come uditrice ha studiato archeologia e storia dell’arte greca alla Sorbona. LEGGI ANCHE >>> L’intervista esclusiva Sono tantissime le sue competenze tra cui la danza che ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Uno dei grandi protagonisti di Uninè sicuramenteMargot Sikabonyi, ma da un po’ ne sentiamo parlare poco. Chehala ragazza?Margot Sikabonyi, attrice che interpretava, è nata come Laura Marguerite Sikabonyi a Roma il 16 dicembre del 1982 da padre ungherese e mamma del Canada. Nella capitale ha frequentato l’American Overseas School of Rome dove ha conseguito la maturità. Nel 2000 poi è andata a studiare recitazione a Parigi presso la Cours Simon. Inoltre come uditrice ha studiato archeologia e storia dell’arte greca alla Sorbona. LEGGI ANCHE >>> L’intervista esclusiva Sono tantissime le sue competenze tra cui la danza che ...

