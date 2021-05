Ultime Notizie Serie A: le condizioni di Toloi, le parole di Caputo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.00 – Le parole di Caputo – L’attaccante del Sassuolo ha parlato a 360° di De Zerbi e della sua carriera. Le sue parole. Ore 13.30 – Cinque rinnovi in casa Parma – Attraverso il proprio sito ufficiale il Parma ha ufficializzato i rinnovi di cinque giocatori gialloblù. Ecco la nota del club. Ore 13.00 – Problemi per Diawara – Problema dell’ultimo minuto per la Roma di Fonseca. Amadou Diawara ha accusato un riacutizzarsi del fastidio al pube nella seduta di rifinitura di oggi e molto probabilmente salterà la gara di domani sera contro il Manchester United. Le sue condizioni. Ore 12.30 – Oggi il ricorso di Sky contro DAZN – Oggi i ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.00 – Ledi– L’attaccante del Sassuolo ha parlato a 360° di De Zerbi e della sua carriera. Le sue. Ore 13.30 – Cinque rinnovi in casa Parma – Attraverso il proprio sito ufficiale il Parma ha ufficializzato i rinnovi di cinque giocatori gialloblù. Ecco la nota del club. Ore 13.00 – Problemi per Diawara – Problema dell’ultimo minuto per la Roma di Fonseca. Amadou Diawara ha accusato un riacutizzarsi del fastidio al pube nella seduta di rifinitura di oggi e molto probabilmente salterà la gara di domani sera contro il Manchester United. Le sue. Ore 12.30 – Oggi il ricorso di Sky contro DAZN – Oggi i ...

Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - fanpage : 6 passeggeri positivi al Covid del volo proveniente dall'India. - Agenzia_Ansa : L'India ha registrato l'ennesimo record negativo nell'emergenza coronavirus: sono 3.780 le persone morte nelle ulti… - GoalItalia : La Premier League riapre gli stadi ai tifosi di casa per le ultime due giornate ???????????????? - cremaonline : #Pieranica: istituito un nuovo senso unico in via Roma. Per il comune aiuterà ad aumentare la #sicurezza Clicca pe… -