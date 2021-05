Ulisse, New York Academy o la danza? La tv del 5 maggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 5 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ulisse: il piacere della scoperta – Etruschi. Viaggio in un mondo perduto”. Dopo più di venti anni dalla prima puntata di Ulisse, dedicata agli Etruschi, Alberto Angela riprende il filo di quel racconto accompagnandoci alla scoperta dei luoghi che hanno visto l’origine della nostra storia e della nostra civiltà. Gli etruschi furono una popolazione raffinata, un popolo di viaggiatori e commercianti capace di espandersi sul territorio italiano in mo do organizzato e dei quali oggi possiamo ancora ammirare capolavori assoluti a testimonianza della loro grandezza. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 5su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “: il piacere della scoperta – Etruschi. Viaggio in un mondo perduto”. Dopo più di venti anni dalla prima puntata di, dedicata agli Etruschi, Alberto Angela riprende il filo di quel racconto accompagnandoci alla scoperta dei luoghi che hanno visto l’origine della nostra storia e della nostra civiltà. Gli etruschi furono una popolazione raffinata, un popolo di viaggiatori e commercianti capace di espandersi sul territorio italiano in mo do organizzato e dei quali oggi possiamo ancora ammirare capolavori assoluti a testimonianza della loro grandezza. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe ...

AppiaPolis : New post (MUTAMENTI/TEATRO CIVICO 14; IN SCENA 'DI UN ULISSE, DI UNA PENELOPE') has been published on AppiaPolis -… - Giusy68721999 : Quando pensiamo di aver incontrato un caso umano, ricordiamoci che è esistito Enrico VIII che soli 3 giorni dopo la… -

Ultime Notizie dalla rete : Ulisse New Stasera in Tv il caso Denise Pipitone RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, il documentario dal titolo "Ulisse: il piacere della scoperta " Sei ... asso del rodeo nel Nord Carolina, e Sophia, studentessa di arte moderna del New Jersey, prenderà ...

I programmi in tv oggi, 28 aprile 2021: film, intrattenimento e attualità ... un campione di rodeo e Sophia, una studentessa in procinto di partire per New York, sembra non ...di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà' DOCUMENTARI Su Rai Uno dalle 21.20 Ulisse: il ...

“Pensare come Ulisse”, il mondo occidentale ha seguito la sua rotta La Voce di New York "Pronti alla prossima sfida con Luna Rossa" Ieri in Municipio l’incontro fra istituzioni e i ravennati della Coppa America. Plazzi, Molineris e Bazzini: "Grazie per averci sostenuto" ...

Stasera in Tv il caso Denise Pipitone Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Potremmo prendere visione di un palinsesto molto vario tra telefilm, documentari, commedie romantiche, film dal genere fantastico e programmi di approfondimento. RA ...

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, il documentario dal titolo ": il piacere della scoperta " Sei ... asso del rodeo nel Nord Carolina, e Sophia, studentessa di arte moderna delJersey, prenderà ...... un campione di rodeo e Sophia, una studentessa in procinto di partire perYork, sembra non ...di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà' DOCUMENTARI Su Rai Uno dalle 21.20: il ...Ieri in Municipio l’incontro fra istituzioni e i ravennati della Coppa America. Plazzi, Molineris e Bazzini: "Grazie per averci sostenuto" ...Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Potremmo prendere visione di un palinsesto molto vario tra telefilm, documentari, commedie romantiche, film dal genere fantastico e programmi di approfondimento. RA ...