UE-Cina, Dombrovskis: "Accordo dipende da evoluzione politica" (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Il processo di ratifica dell'Accordo sugli investimenti tra Ue e Cina siglato lo scorso dicembre va avanti ma "non può essere separato dal contesto politico più ampio e dipenderà dall'evoluzione della situazione" nelle relazioni tra Bruxelles e Pechino. È quanto ha affermato in conferenza stampa il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis precisando le sue affermazioni di ieri in cui aveva annunciato che il processo di ratifica è "sospeso" a causa di difficili rapporti tra Bruxelles e Pechino. "Le sanzioni cinesi che prendono di mira, tra l'altro, diversi eurodeputati e persino un'intera sottocommissione del Parlamento Ue sono inaccettabili e deplorevoli – ha evidenziato Dombrovskis –. L'intesa sugli investimenti – ha spiegato – vuole riequilibrare il rapporto economico asimmetrico con la Cina".

Ultime Notizie dalla rete : Cina Dombrovskis UE - Cina, Dombrovskis: "Accordo dipende da evoluzione politica" ...del Parlamento Ue sono inaccettabili e deplorevoli " ha evidenziato Dombrovskis ". L'intesa sugli investimenti " ha spiegato " vuole riequilibrare il rapporto economico asimmetrico con la Cina e sono ...

Offensiva Ue contro Cina, pronto uno scudo anti - scalate ...assestare un nuovo schiaffo al Dragone seppur a mezza forza era stato ieri proprio Dombrovskis, secondo il quale il momento "non è propizio" per ratificare l'accordo sugli investimenti tra Ue e Cina ...

Ue-Cina, Dombrovskis: "La ratifica dell'accordo dipende dall'evoluzione politica" - Economia Agenzia ANSA UE-Cina, Dombrovskis: "Accordo dipende da evoluzione politica" (Teleborsa) - Il processo di ratifica dell'accordo sugli investimenti tra Ue e Cina siglato lo scorso dicembre va avanti ma non può essere separato dal contesto politico più ampio e ...

Offensiva Ue contro Cina, pronto scudo anti-scalate La nuova arma di attacco e difesa pensata della Commissione Ue ha le sembianze di uno scudo normativo per proteggersi dalle scalate delle aziende estere nel Vecchio Continente. Una sorta di golden pow ...

