Udienza generale: che cos’è la preghiera contemplativa? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ogni risvolto della nostra vita può contenere una dimensione contemplativa. Si può contemplare, osservando un paesaggio o anche ascoltando una musica. Altra cosa è contemplare Dio. Sulle peculiarità della preghiera contemplativa, si è soffermato papa Francesco, durante l’Udienza generale odierna. La contemplazione non dipende dagli occhi ma dal cuore La dimensione contemplativa della vita, ha L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ogni risvolto della nostra vita può contenere una dimensione. Si può contemplare, osservando un paesaggio o anche ascoltando una musica. Altra cosa è contemplare Dio. Sulle peculiarità della, si è soffermato papa Francesco, durante l’odierna. La contemplazione non dipende dagli occhi ma dal cuore La dimensionedella vita, ha L'articolo proviene da La Luce di Maria.

vaticannews_it : #5maggio #PapaFrancesco all'udienza generale: nel Vangelo c'è un'unica grande chiamata, quella a seguire Gesù. 'Car… - Avvenire_Nei : Non c’è pagina di Vangelo in cui non ci sia posto per noi. Meditare, per noi cristiani, è un modo di incontrare Ges… - Avvenire_Nei : “Il cristiano, dopo aver accolto la Parola di Dio, non la tiene chiusa dentro di sé, perché quella Parola deve inco… - KattInForma : ???? BOLLETTINO SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE L’Udienza Generale - EwtnItalia : ?? VIDEO | Durante l'Udienza Generale, Papa Francesco parla della preghiera di contemplazione e la definisce il “res… -