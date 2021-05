Tv: ascolti, testa a testa tra Montalbano e la partita Manchester City – Psg (2) (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti ignoti il ritorno' ha ottenuto 5.241.000 telespettatori e uno share del 20,04% mentre su Canale 5 'Striscina la Notizina' è stata seguita da 3.912.000 telespettatori (share del 15,79%). Nella fascia preserale 'L'Eredità' su Rai1 con 4.591.000 telespettatori e uno share del 24,78% ha superato la concorrenza di 'Avanti un altro!' che si è fermato a 3.459.000 telespettatori (share del 19,39%). Nel complesso per quanto riguarda i totali delle generaliste, la Rai ha conquistato la prima serata con 7.650.000 telespettatori e il 29,1% di share (Mediaset 6.932.000 e il 26,4%) e l'intera giornata con 2.981.000 e il 29,9% (Mediaset 2.604.000 e il 26,1%). Complessivamente le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 9.467.000 telespettatori e uno share del 36,04% e l'intera giornata con 3.626.000 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti ignoti il ritorno' ha ottenuto 5.241.000 telespettatori e uno share del 20,04% mentre su Canale 5 'Striscina la Notizina' è stata seguita da 3.912.000 telespettatori (share del 15,79%). Nella fascia preserale 'L'Eredità' su Rai1 con 4.591.000 telespettatori e uno share del 24,78% ha superato la concorrenza di 'Avanti un altro!' che si è fermato a 3.459.000 telespettatori (share del 19,39%). Nel complesso per quanto riguarda i totali delle generaliste, la Rai ha conquistato la prima serata con 7.650.000 telespettatori e il 29,1% di share (Mediaset 6.932.000 e il 26,4%) e l'intera giornata con 2.981.000 e il 29,9% (Mediaset 2.604.000 e il 26,1%). Complessivamente le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 9.467.000 telespettatori e uno share del 36,04% e l'intera giornata con 3.626.000 ...

