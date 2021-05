Turismo | pronto il Green Pass italiano I documenti per viaggiare in estate

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Uno concreto verso la ripresa deldi massa? Unperin Europa ed unverde per spostarsi in Italia. Ilcontinentale riparte in sicurezza con questi due ...

Ultime Notizie dalla rete : Turismo pronto

Il Sole 24 ORE

...ministeriale del G20: 'Noi dobbiamo offrire regole chiare e semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. A partire dalla seconda metà di giugno saràil ......ministeriale del G20: 'Noi dobbiamo offrire regole chiare e semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. A partire dalla seconda metà di giugno saràil ...“A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo, ma intanto l’Italia introdurrà un pass verde nazionale che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio”. Il gove ...Vacanzieri più ottimisti e felici grazie ai vaccini. E viaggi prima priorità appena sarà passata la pandemia. Anche perché, ...