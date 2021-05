Turismo: Letta, 'da Pd pacchetto 'vacanze italiane 2021' per estate di successo'(2) (Di mercoledì 5 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 5 maggio 2021) su Notizie.it.

EnricoLetta : A ???? serve un #PattoLAVORO. Da @MariaLatella @Radio24_news ho illustrato le proposte PD: ??Decontribuzione nuovi as… - TV7Benevento : Turismo: Letta, 'da Pd pacchetto 'vacanze italiane 2021' per estate di successo'(2)... - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Contagi in calo, vaccini in corsa e industria del turismo pronta a tornare in pista. 'Bene riaprire, ma in sicurezza e in manie… - pdnetwork : RT @Tg3web: Contagi in calo, vaccini in corsa e industria del turismo pronta a tornare in pista. 'Bene riaprire, ma in sicurezza e in manie… - TV7Benevento : Turismo: Letta, 'da Pd pacchetto 'vacanze italiane 2021' per estate di successo'... -