Turismo | Letta | ' condividiamo Draghi | vogliamo estate di successo'

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "un'didel nostro. Per questo siamo per riaperture in sicurezza e contro richiusure. Per questo presento tra poco al Tg3 delle 19 le nostre proposte per gli operatori turistici e per i turisti italiani". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

È fissato per il prossimo venerdì 14 maggio il convegno sul tema "Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative nel 2021: tutela delle imprese balneari, certezza del diritto e g ...